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Anzer Balı'nda rekolte düştü Anzer Balı üretimini hava şartları ve ayılar olumsuz etkiledi

İHA

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı'nda bu yıl rekolte düştü. Tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilen toplamda 2 ton baldan yalnızca 1,5 tonu uygunluk raporu alabildi.

Anzer Balı'nda rekolte düştü Anzer Balı üretimini hava şartları ve ayılar olumsuz etkiledi

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı’nda bu yıl rekolte düştü. Tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilen toplamda 2 ton baldan yalnızca 1,5 tonu uygunluk raporu alabildi.
Anzer Balı'nda geçen yıla oranla hava şartları ve ayıların kovanlara saldırısı nedeniyle rekoltenin az olduğunu dile getiren Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek “Bu yıl hava şartları çok olumlu geçmedi. Ayıların da bize çok olumsuz etkisi oldu. Elimizdeki balları geçen yıldan sarkan siparişlere göre değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız acele ederse elimizdeki ballardan faydalanabilirler. Tahminen 200 arıcı ile yaptığımız üretimde 2 tona yakın bir bal ürettik ve bunları Hacettepe Üniversitesi’ne tahlile gönderdik. Tahlil sonucu müspet gelenler 1,5 ton civarındadır. Yani bu yıl 1,5 ton balımız elimizde mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Bu yıl bin liradan satıya sunulmuştu
Anzer Yaylası'nda 23003000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balının kilogramı bu yıl bin liradan satışa sunulmuştu. Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu dolayısıyla Kafkas ırkı arı tercih ediliyor. Ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre ağustos ve eylül ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştiriyor.

RİZE

03 Ekim 2019 Perşembe

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