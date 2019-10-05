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“Kendine bir şans ver” fotoğraf sergisi ve sahne programı düzenlendi

İHA

“Kendine bir şans ver” fotoğraf sergisi ve sahne programı düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (2018II) kapsamında desteklenen, Rize Valiliği, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ve Rize Gençlik Merkezi işbirliğiyle Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı İle Mücadele Derneği tarafından yürütülen “Kendine Bir Şans Ver” Projesi Fotoğraf Sergisi ve Sahne Programı düzenlendi.
Rize Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programlara Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Adalet Komisyonu Başkanı Adem Amaç, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, il protokolü, kamu kurum yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, dernek üyeleri, gençler ve aileleri katıldı. Fotoğrafçılık eğitimi alan gençlerin saha çalışmalarında çektikleri fotoğraflar sergilendi. Sahne programında Tiyatro grubunun hazırladığı “Kendune Bir Şans Ver” adlı kısa oyun ve şiir, türkü dinletileri dinletileri yer aldı. Proje ortağı kurumlara ve Proje kapsamında düzenlenen okçuluk, yüzme, futbol, fotoğrafçılık, tiyatro, şiir ve müzik grubu çalışmalarını yürüten eğitmenlere ve antrenörlere teşekkür plaketi takdim edildi. Faaliyetlere katılan gençlere teşekkür madalyaları verildi. Beyaz Karanfil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Birsen Ertan, projeye destek veren tüm kurumlara, STKlara ve gönüllülere teşekkür ederek “Kendine Bir Şans Ver” projesiyle başlattıkları faaliyetlerin kamu kurumlar ve STK'larla işbirliğiyle yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

RİZE

05 Ekim 2019 Cumartesi

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