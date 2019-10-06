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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçından notlar

DHA

-Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor'u konuk etti.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 5-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçının 11´inden farklı olarak Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Kartal bu maçta Abarhoun, Vetrih, Scepovic ve Pauw'un yerine 11'de Talbi, Oğulcan, Diomande ve Abdullah'a görev verdi.
TALBI İLE ABDULLAH İLK KEZ
Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Montasssar Talbi, bu sezon ilk kez bir maçta forma giydi. Bu sezon Gençlerbirliği, Demir Grup Sİvasspor ve Göztepe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Abdullah Durak ise bu sezon ilk kez Trabzonspor maçıyla 11'de sahaya çıktı.
KARAMAN'DAN İDEAL 11'E DÖNÜŞ
Hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynadıkları maçta 4 oyuncusunu dinlendirerek 11'de 4 farklı ismi sahaya süren Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yeniden ideal 11'e dönüş yaptı. Basel karşılaşmasında Kamil Ahmet, Pereira, Sosa ve Nwakaeme'yi kulübede oturtan ve bu oyuncuların yerine Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge'ye görev veren Karaman, Çaykur Rizespor mücadelesinde ise bu oyuncuların yerine Kamil Ahmet, Pereira, Sosa ve Nwakaeme'ye yeniden 11'de forma şansı tanıdı.
RİZESPORLU TARAFTARLAR, TRABZONSPOR TARAFTARINI ÇİÇEKLE KARŞILADI
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor taraftarları arasında son dönemde yaşanan bazı tatsızlıkların önüne geçmek için karşılaşma öncesi önemli adım atıldı. Yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi maça gelen Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçekle karşılayarak dostluk mesajı verildi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerinin önemli kısmını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.

RİZE

06 Ekim 2019 Pazar

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