Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Trabzonspor’da topla buluşan Sörloth son çizgiye inmeden pasını Anthony Nwakaeme'ye attı. Nwakaeme'nin bekletmeden altıpas gerisinden kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çelmeyi başararak tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Çaykur Rizespor’da ceza sahası dışında Abdullah Durak'ın pasıyla topla buluşan Dario Melnjak'ın, kaleyi karşıdan gören bir noktadan gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 10

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi

Hakem: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Attamah xx, Talbi, Melnjak xxx, Chatziisaias xxx, Morozyuk xx, Boldrin xx, Abdullah xxx, Oğulcan xx, Diomande xx, Samudio xx

Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Yan Sasse, Atakan, Barış Alıcı, Vetrih, Oğuz Kağan, Scepovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan x, Pereira x, Hosseini x, Hüseyin x, Novak x (Doğan dk. 31 ?), Sosa xx, Obi Mikel x, Abdülkadir Parmak xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Sturridge, Fıratcan, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Chatziisaias, Diomande (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

RİZE 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 18:01

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.