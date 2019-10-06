Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

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– Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor konuk etti. Bordomavili ekip mücadeleden 21 galip ayrıldı.





Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

61. dakikada Boldrin'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Oğulcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sturridge'in ortasında altıpas önünde Sörloth'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 11

86. dakikada Sturridge'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

90. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzun kale vuruşunda topla buluşan Sörloth kafayla topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top filelere gitti. 12



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Attamah x, Talbi, Melnjak xx, Chatziisaias xx, Morozyuk xx, Boldrin xx (Yan Sasse dk. 78 x), Abdullah xx, Oğulcan x (Scepovic dk. 90 ?), Diomande x (Vetrih dk. 83 ?), Samudio xx

Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Atakan, Barış Alıcı, Oğuz Kağan,

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xxx, Hosseini x (Sturridge dk. 63 xx), Hüseyin xx, Novak x (Doğan dk. 31 xx), Sosa xxx, Obi Mikel xx, Abdülkadir Parmak xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xxxx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Sörloth (dk. 73), Nwakaeme (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Chatziisaias, Diomande, Boldrin, Morozyuk, Abdullah (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

RİZE 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 18:01

YATSI 19:20

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