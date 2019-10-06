Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

İHA

– Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor konuk etti. Bordomavili ekip mücadeleden 21 galip ayrıldı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

– Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor konuk etti. Bordomavili ekip mücadeleden 21 galip ayrıldı.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
61. dakikada Boldrin'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Oğulcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi.
73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sturridge'in ortasında altıpas önünde Sörloth'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 11
86. dakikada Sturridge'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
90. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzun kale vuruşunda topla buluşan Sörloth kafayla topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top filelere gitti. 12

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Attamah x, Talbi, Melnjak xx, Chatziisaias xx, Morozyuk xx, Boldrin xx (Yan Sasse dk. 78 x), Abdullah xx, Oğulcan x (Scepovic dk. 90 ?), Diomande x (Vetrih dk. 83 ?), Samudio xx
Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Atakan, Barış Alıcı, Oğuz Kağan,
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xxx, Hosseini x (Sturridge dk. 63 xx), Hüseyin xx, Novak x (Doğan dk. 31 xx), Sosa xxx, Obi Mikel xx, Abdülkadir Parmak xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xxxx, Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Sörloth (dk. 73), Nwakaeme (dk. 90) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Chatziisaias, Diomande, Boldrin, Morozyuk, Abdullah (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

RİZE

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 04:48
  • GÜNEŞ 06:12
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk ...
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçından notlar
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçından notlar
Rize’de hafriyat tepkisi Deniz kenarına dökülen hafriyatlar çevre kirliliğine neden oluyor
YEREL HABERLER Rize’de hafriyat tepkisi Deniz kenarına dökülen ...
“Kendine bir şans ver” fotoğraf sergisi ve sahne programı düzenlendi
YEREL HABERLER “Kendine bir şans ver” fotoğraf sergisi ve sahne ...
Fırçalar bu kez tuvalleri değil, hastane duvarlarını renklendirdi Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi’nin duvarları gönüllü gençler tarafından boyandı
YEREL HABERLER Fırçalar bu kez tuvalleri değil, hastane duvarlarını ...
Şentop: Türkiye sözleri takip edilen ülke haline geldi
YEREL HABERLER Şentop: Türkiye sözleri takip edilen ülke haline ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Türkiye son sözünü söylemiş bir devlet değildir, aksine daha çok şey söyleyecek bir devlettir”
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Türkiye son sözünü ...
Ayder Yaylası'nı kurtaracak dönüşüm
YEREL HABERLER Ayder Yaylası'nı kurtaracak dönüşüm
Rize’de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi Balıkçı Necmettin Duman: “Hamsinin peşine yolunu şaşırıp Rize’ye düşmüş”
YEREL HABERLER Rize’de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi Balıkçı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X