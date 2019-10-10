Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Z Kütüphanesi açıldı

Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapımı tamamlanan zenginleştirilmiş kütüphane (Z Kütüphane) açıldı.

Açılışa Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile davetliler katıldı. Açılış öncesinde Teknofest’e katılan öğrencilere plaket takdimi yapıldı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Vedat Mazgal ”Öğrencilerimiz burada hem aradıkları kitapları bulabilecek hem de ders çalışabilecek, İnternet aracılığı ile de ülkemizin en büyük kütüphanesi olan milli kütüphane imkanlarından faydalanabilecekler” derken, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ise ”Güzel kütüphaneler yapıyoruz. Son derece güzel toplu oturulup kalkılacak. İnternet erişimlerinin olduğu yerler ama kütüphanenin asıl işlevi kullanmakla alakalı biz öğrencilerimizin kütüphaneleri eskitmelerini istiyoruz. Açıldığı gibi kalmamalı sürekli kullanalım eskisin ki kütüphanelerimizin yenisini yapalım” dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise yaptığı açıklamada okumanın önemine değinerek ”Biz bu okuma işine çok önem veriyoruz. Size bunu bir örnekle ifade edeyim. 35 gündür sizde duyuyorsunuz. En sıcak gündemimiz ne bizim Suriye Harekatı hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz. Rize’den bile o bölgeye giden abileriniz var, kahramanlarımız var. Şimdi bunun kütüphane ile alakası ne diyeceksiniz. Sevgili gençler hani bazıları televizyonlarda duyuyorsunuzdur. 'Bizim Suriye’de ne işimiz var? biz bu belayı başımıza niye sardık?, İşte girersek nasıl döneriz?" bir sürü böyle bu işe sıcak bakmadıkları ifade eden şeyler söylüyorlar. İşte bunlar bir anlamda kütüphaneden okumaktan, dünyayı takip etmekten uzak olan insanlar. Ondan çok net olarak emin olun sevgili gençler. Eğer kütüphaneyi kullanıyor olsalar, daha doğrusu okuyor, olsalar bunu söyleyenler biraz olsun tarih biliyor olsalar durum böyle olmaz. Hiç kimse 'Suriye’de ne işimiz var?' gibi buna benzer şeyler söylemezler” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zenginleştirilmiş Kütüphane için açılış kurdelesi kesildi. Vali Kemal Çeber ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek fotoğraf sergisindeki fotoğrafları incelediler.

RİZE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:52

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