\u00c7aykur Rizespor\u2019un Rize Kent Konseyi ile birlikte ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Mahalleler Aras\u0131 Futbol Turnuvas\u0131 Mehmet Cengiz Tesislerinde devam ederken minik ziyaret\u00e7ilerden Demir Yolu Projesi ne destek geldi. Minik futbolcular Rize ye demiryolu istiyoruz pankart\u0131 a\u00e7arak tren halkas\u0131 olu\u015fturup taleplerini dile getirdiler. Ard\u0131ndan Suriye nin kuzeyindeki ter\u00f6ristleri temizlemek i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 Operasyonu na kat\u0131lan askerlerimize destek veren minikler kahramanlar\u0131m\u0131za selam g\u00f6nderdiler.