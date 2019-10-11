‘Barış Pınarı Harekatı'na bin 300 rakımdan destek

Rize Merkez Taşlıdere Gazi İlköğretim okulu öğrencileri, bin 300 rakımdaki Kıbledağı Camii’nden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

‘Okulum Rize Projesi’ kapsamında ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle Rize’nin Güneysu ilçesinde bin 300 rakımdaki Kıbedağı Camii’ni ziyaret eden Taşlıdere Gazi İlköğretim okulu öğrencileri öğretmenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatına' destek olmak için Kuran’ı Kerim okudu. Öğrenci ve öğretmenler okunan Kuran’ı Kerimin ardından Türk Askeri için dua etti.

Öğrenciler üzerinde ‘Şu kopan fırtına Türk Ordusudur Ya Rab’ isimli şiirden ‘Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın’ dizelerinin ve ‘Kıbledağı’ndan Mehmetçiğe Selam ve Dua ile’ yazılı dövizlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

RİZE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.