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Boy sınırı altındaki 2 ton istavrite el konuldu

DHA

RİZE´de asgari avlanabilir boy limitinin altında olan 2 ton istavrit balığı ile su ürünleri avcılığında kullanımı yasak olan 5 misina ağına el konuldu. 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.
Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü´nün desteğinde av yasağı denetimi yaptı. İl genelinde yapılan denetimlerde asgari avlanabilir boy limitlerinin altında olduğu tespit edilen toplam 2 ton ağırlığındaki 155 kasa istavrit balığına el konuldu. Karaya çıkış noktaları ve balıkçı barınaklarında yapılan denetimlerde su ürünleri avcılığında kullanımı yasak olan 5 misina ağı ele geçirildi.  Balık avlamada boy ve ağırlık yasaklarına uymayan 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.
Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, asgari avlanabilir boy limitlerinin hamside 9 , istavrit, mezgit ve barbunda 13, lüferde 18, palamutta 25 ve kalkanda 45 santimetre olduğu belirtildi.

RİZE

13 Ekim 2019 Pazar

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