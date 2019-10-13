Güneysu Uluslararası MTB Cup, 2020 olimpiyatlarını etkileyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güneysu Uluslararası MTB Cup, 2020 olimpiyatlarını etkileyecek

İHA

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güneysu Uluslararası MTB Cup, 2020 olimpiyatlarına puan verecek.

Güneysu Uluslararası MTB Cup, 2020 olimpiyatlarını etkileyecek

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güneysu Uluslararası MTB Cup, 2020 olimpiyatlarına puan verecek.
Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı bin 800 takımdaki Handüzü yaylasında gerçekleşen Güneysu Uluslararası MTB Dağ Bisikleti yarışlarına bu yıl Türkiye ile birlikte toplamda 7 ülkeden 140 sporcu katıldı. Geçtiğimiz yıl sağanak yağmur altında zor şartlarda sürdürülebilinen yarışlar bu yıl yazdan kalma bir atmosferde gerçekleşti.
Almanya, İtalya, Ukrayna, Kazakistan, Yunanistan, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden toplamda 140 sporcu ile gerçekleşen yarışlarda sporcular; büyük erkekler, büyük bayan, genç bayan, genç erkek, U15 erkek, U17 erkek, U17 bayan, master 30 ve master 40 olmak üzere 9 kategoride pedal çevirdi.

Yarışları izlemeye Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik’in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve sporcu yakını katıldı. Yarışlar zorlu dağ parkurunda renkli görüntülere sahne oldu.

"2020 Olimpiyatları'na puan verecek"
Bisiklet Federasyonu Rize İl Temsilcisi Hamza Kansız, daha önce gerçekleşen 2 yarışın ulusal boyutta olduğunu ve ilk kez uluslararası boyuta taşındığını dile getirerek, “Bu yıl Rize Handüzü Dağ Bisikleti Kupası'nın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 9 kategoride toplam 140 sporcu katılımı var. 2020 Olimpiyatları'na puan veren bir yarış olduğu için yabancı katılımı gayet güzel. Daha önce gerçekleşen 2 yarış ulusaldı, bu yıl uluslararası boyuta taşındı. Rize tarihinde de bir ilk oldu. Güzel bir havada, güzel bir yerde, güzel bir ambiyansta hem doğa, hem spor güzel bir yarış oldu” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Samsun’dan katılan Zehra Kargın geçtiğimiz yıl parkurun yağmurdan dolayı zorlu olduğunu fakat bu yıl güzel bir havada yarıştıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yılda Rize yarışında vardım ama geçen yıl çok zordu. Parkur çamurlu ve yağmurluydu. Bu yıl çok güzel, inşallah güzel bir şekilde yarışımızı da tamamlarız. Hedefim birincilik ama bakalım nasıl olacak. Yabancılar da var, uluslararası bir yarış. Zorlu bir yarış olacak, hızlı bir yarış. Kazasız belasız herkes bitirir umarım” ifadelerini kullandı.

RİZE

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:20
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boy sınırı altındaki 2 ton istavrite el konuldu
YEREL HABERLER Boy sınırı altındaki 2 ton istavrite el konuldu
Rize'nin meşhur kokulu üzümü toplandı ve pekmez mesaisi başlandı İyidere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muammer Mete: "Güzel bir pekmez için 8-9 saat kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatmak şart"
YEREL HABERLER Rize'nin meşhur kokulu üzümü toplandı ve pekmez ...
Rize'de Oturarak Voleybol Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Rize'de Oturarak Voleybol Turnuvası düzenlendi
Anzer Balı'nda rekolte az olunca öncelik hastaların olacak Dünyaca ünlü Anzer Balı’nda bu yıl rekolte düşünce balı satan kooperatif önceliği hastalara verme kararı aldı
YEREL HABERLER Anzer Balı'nda rekolte az olunca öncelik hastaların ...
‘Barış Pınarı Harekatı'na bin 300 rakımdan destek
YEREL HABERLER ‘Barış Pınarı Harekatı'na bin 300 rakımdan destek
İmparatorların çayında rekolte düşüşü sürüyor Önceki yıl çay üreticilerinden 3 sürgün boyunca toplamda 810 kilogram beyaz çay alınırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 475 kilograma bu yıl da 286 kilograma geriledi
YEREL HABERLER İmparatorların çayında rekolte düşüşü sürüyor Önceki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X