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Ayder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldı

DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder´i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek yaylada ilk olarak yapılacak 1700 araçlık otopark için ihale yapıldı. Yeraltına inşa edilecek otopark inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder´i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek yaylada ilk olarak yapılacak 1700 araçlık otopark için ihale yapıldı. Yeraltına inşa edilecek otopark inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak.
1987 yılında Bakanlar Kurulu Karar ile turizm merkezi ilan edilen Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edilen Ayder yaylası için bu gelişmelerin ardından yasaya göre 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 21 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.
Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası´ndaki 290 yapıdan 158´i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM OTOPARK'LA BAŞLIYOR
5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası'nda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlandı. Yaylada, TOKİ öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Kentsel Dönüşüm Projesi, yer altı otopark inşaatı ile başlayacak. Yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edilecek yer altı otoparkının üzeri çimle kaplı olacak, dışarıdan görünmeyecek. Yaylaya ulaşanlar, 1700 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen otopark inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak.  
AVCI: ÇEVRECİ BİR OTOPARK OLACAK
AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ayder yaylası ile ilgili kamuoyuna söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için harekete geçtiklerini belirterek, bakanlığın otopark ihalesini gerçekleştirdiğini açıkladı. 1700 araçlık son derece çevreci bir otopark inşa edileceğini ifade eden Avcı, "Çevreye son derece duyarlı, hiçbir şekilde varlığını hissettirmeyen bir yapı ortaya konuluyor. Eminim bütün Rizeli hemşerilerimiz projeyi gördüklerinde beğenecekler. Bizim en büyük zenginliğimiz doğamız, tabiatımız. O tabiata halel getirmememiz lazım. Biz orada bir doğa turizmi yapıyoruz. O doğa turizmi canlı tutabilmemiz için Ayder´in o tarihi siluetine, tarihi dokusuna, doğal dokusuna zarar vermememiz lazım. Bilakis onu zenginleştirmemiz lazım. Zenginleştirmek için mücadele etmemiz lazım. Ayder´deki otopark çalışmasında bu doğallığı korumaya matuf olmak üzere yapılan çalışmalardır. İnşallah oradaki pansiyon ve otellerin dönüşümleriyle ilgili çalışmaların başlayacak. Ayder'i bugünkü kirliliğinden kurtarıp, son derece otantik ve oranın mimarisine uygun bir yapıya, bir siluete kavuşturmuş olacağız" dedi.
'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK'
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de, katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm, değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulunmuştu.
AYDER YAYLASI
Ayder yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların tamamı da kaldırılmıştı.

RİZE

15 Ekim 2019 Salı

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