İsmail Kartal: Camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İsmail Kartal: Camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

DHA

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, "İnşallah bu yerde bizim lehimize dönecek. Başka şansımız yok. Çocuklarda çok istekli. Biz hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli arada forma şansı vermedikleri ve az şans bulan oyuncuların durumunu görme imkanı bulduklarını belirten İsmail Kartal, "Alanyaspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Bu süreçte bir hazırlık maçı yaptık. Bugüne kadar şans vermediğimiz arkadaşlarımıza şans verdik. Kaleci Tarık, Zafer, altyapıdan Muhammet, Eren, Yusuf Acer, Burak gibi oyuncuları oynattık. Bir de ligde az şans bulan oyuncularımıza şans verdik. Bir iki sistem denedik. İyi bir hazırlık maçı oldu bizim için. Şimdi de Milli Takımlardan dönen oyuncularımız ile birlikte Alanyaspor maçına hazırlanıyoruz. Samudio´nun Milli takımdan kalan bir sakatlığı var. Onun haricinde herhangi bir problemimiz yok. Umar da takım antrenmanlarına başladı. Ama takım antrenmanlarındaki eksikliğinden dolayı maça kazar bakacağız. Bizimle çalışacak. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" dedi.
"ALANYASPOR İYİ MÜCADELE EDİYOR, BUNU BİLEREK HAZIRLANIYORUZ"
Alanyaspor´un ligin iyi takımlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Kartal, "Çok kompak oynuyorlar. Ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Şuana kadar ligde iyi bir grafik çizdiler. Geçen seneden de iyi kurulu bir kadroları vardı. Bu yılda iyi oyuncular transfer ettiler. İyi mücadele ediyorlar. Kendi sahalarında kolay pozisyona giriyorlar. Biz de bunları bilerek en iyi şekilde Alanya maçına hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş bazı oyuncularımızın adaptasyon sorununu atlatabileceğini görebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımızın da adaptasyon sürecini bir an önce takıma katkı vermelerini istiyoruz. Ben bu katkıyı vereceklerini de inanıyorum. İyi çalışıyoruz. Çalışmayı seven bir oyuncu grubumuz var. 7 tane lig maçı oynadık. Bir maç hariç iyi oyun oynadık. Bu arada neler olup bittiğini bütün Türkiye´de yakından takip ediyor. Onun için biz doğru yoldayız. Çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
"CAMİAMIZI VE TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"
Taraftarları mutlu etmek istediklerini söyleyen Kartal, "8 puanımız var. Bu ligde bir galibiyet aldığınız zaman ligde 4-5 basamak yükselebiliyorsunuz. Biz 6 maçta iyi oynadık. Bu 6 maçta neler olmuş, neden kaybettik, maçın kırılma anlarında neler olmuş bir bakın. Ayrıca iki tane oyuncumuz sakatlanmış buna rağmen biz motivasyonumuzu bozmadık. İyi mücadele ediyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İnşallah bu yerde bizim lehimize dönecek. Başka şansımız yok. Çocuklarda çok istekli. Biz hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İsmail Kartal´ın açıklamaları
-Detaylar

RİZE

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Kartal: ”Samudio’nun sakatlığı haricinde eksiğimiz yok” Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER İsmail Kartal: ”Samudio’nun sakatlığı haricinde ...
Rize’deki iş dünyası ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destek
YEREL HABERLER Rize’deki iş dünyası ve STK'lardan Barış Pınarı ...
Japonların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildi
YEREL HABERLER Japonların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, ...
Rize şehir merkezine en yakın yayla olan Handüzü misafirlerini bekliyor
YEREL HABERLER Rize şehir merkezine en yakın yayla olan Handüzü ...
Montassar Talbi: "Alanya maçıyla iyi bir çıkış başlatmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Montassar Talbi: "Alanya maçıyla iyi bir çıkış ...
Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ...
İstediği kredi verilmeyince silahına sarıldı
YEREL HABERLER İstediği kredi verilmeyince silahına sarıldı
Ayder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Ayder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldı
Karadeniz´de orman varlığı yok olan arazilerde sel ve heyelanlar artıyor
YEREL HABERLER Karadeniz´de orman varlığı yok olan arazilerde sel ve ...
Rize’de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Rize’de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Mahalleye giren köpek 75 tavuk, 10 hindiyi telef etti
YEREL HABERLER Mahalleye giren köpek 75 tavuk, 10 hindiyi telef etti
Organik solucana talep olmayınca solucanlar elde kaldı 1 milyon yatırım yaptıkları tesiste üretilen solucanlara talep olmayınca üretimi askıya aldılar
YEREL HABERLER Organik solucana talep olmayınca solucanlar elde ...
Rizeli araştırmacı Rizespor’un 51 yılını kitaba döktü
YEREL HABERLER Rizeli araştırmacı Rizespor’un 51 yılını kitaba döktü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X