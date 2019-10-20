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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zavendikli Mustafa Yıldız Hocaefendi Rize'de anıldı

İHA

Rize'nin önemli şahsiyetlerinden biri olan ve daha çok 'Zavendikli Mustafa Efendi' olarak bilinen Mustafa Yıldız Hocaefendi ölümünün 10. yıl dönümünde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde anıldı. Anma törenine Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, eski Rize milletvekili Şevki Yılmaz, daire müdürleri, İrşad Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı Kur'anı kerim okunması ile başladı.

Zavendikli Mustafa Yıldız Hocaefendi Rize'de anıldı

Rize’nin önemli şahsiyetlerinden biri olan ve daha çok ‘Zavendikli Mustafa Efendi’ olarak bilinen Mustafa Yıldız Hocaefendi ölümünün 10. yıl dönümünde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde anıldı. Anma törenine Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, eski Rize milletvekili Şevki Yılmaz, daire müdürleri, İrşad Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı Kur’anı kerim okunması ile başladı.

"Kur'an öğrenilmesin diye ilkokulları 8 yıl kesintisize çıkarttılar"
Programda bir konuşma yapan eski Rize milletvekili Şevki Yılmaz, "Ne çileler çekildi Kur'an'ın bugüne kadar ulaşması için. Şubattan sonrakine bakın. Eskileri biz görmedik ama bu zulmü 28 Şubat içinde gördük. Kur'an'a yasak koymak için, Kur'an öğrenilmesin diye ilkokulları 8 yıl kesintisize çıkarttılar ki; çocuklar hafızlık yapmasın, 8 yaşından sonra 15 yaşına geçmiş kişi hafız olmaz diye, meslek lisesi okullarını bile bizim yüzümüzden katlettiler. İmam Hatip okullarının temeline dinamit koymaya kalktılar. 10 yaşından küçük çocuğa imam Allah'ın kitabını öğretirse o imama 3 yıl hapis cezası getirdiler. 2 yıl vermiyor 2 yıl verse belki memuriyetine imam olarak dönecek ölene kadar imamlık hakkını kaldırmak için 3 yıl ceza getirdiler. Bin yıl savaşacağız diyorlardır bin yıl, Batı Çalışma Grubu, yani bermuda çetesi grubu, nerede o çete şimdi. Bin yıl sürecek diyordu Çevik Bir. Sen neredesin Çevik Bir, ben Rize'deyim şimdi" ifadelerini kullandı.
Program yapılan dualar ile son buldu.

RİZE

20 Ekim 2019 Pazar

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