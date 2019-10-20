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RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu: ‘Yapılacaksa bu demiryolu Samsun - Sarp arasında yapılsın’

İHA

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Samsun–Sarp demiryolunun biran önce gündeme alınması gerektiğini dile getirdi.

RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu: ‘Yapılacaksa bu demiryolu Samsun - Sarp arasında yapılsın’

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Samsun–Sarp demiryolunun biran önce gündeme alınması gerektiğini dile getirdi.
Samsun – Sarp demiryolu projesini sürekli gündeme getiren Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu “Amaç insanlığa hizmet ve geleceğe yatırım ise aklın yolu birdir. Samsun – Sarp arası nüfus 4 Milyon 100 Bin, Erzincan – Trabzon arası nüfus 1 Milyon 140 Bin. Demiryolu yapılacaksa Samsun – Sarp arasında yapılsın. Erzincan – Gümüşhane – Trabzon demiryolu projesinin ihalesi yapıldı. Ben şimdi bakıyorum, Rize’de herkes uyuyor. Bölgeye kazandıracağı hiçbir şey yok. Biz demiyoruz bu demiryolu bugün bu bölgeye kazandırılsın. Ülkenin imkânları ve bütçemizin şartları önemli. Ama yapılacaksa bu demiryolu Samsun – Sarp arasında yapılsın” ifadelerini kullandı.
Nüfus oranına göre Samsun’dan Sarp’a kadar uzanacak olan bir demir yolunun bölgeye ekonomik anlamda can kazandıracağını savunan Karamehmetoğlu “Samsun’dan Sarp’a 4 Milyon 100 Bin nüfus var. Erzincan’dan Trabzon’a 1 Milyon 140 Bin nüfus var. Amaç insanlığa hizmet ve geleceğe yatırım ise aklın yolu birdir. Erzincan’dan başlayacak olan demiryolu Trabzon’dan vazgeçtim, Rize’ye insin. Ordu’nun, Giresun’un, Artvin’in ne günahı var. Bayburt’u bu projeden çıkardılar, bak 31 Mart’ta oy oranları ne kadar düştü ve belediye başkanlığını MHP kazandı. Ben iyi bir Rizeli’yim, iyi bir Rize milliyetçisiyim. Cumhurbaşkanımızın zarar görmesini asla istemem. Siyaset ile işim olmaz ama bazı doğru şeyleri konuşmamız lazım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile bu konuyu konuştum. Sağolsun, kendileri Samsun – Sarp demiryolu projesinin bir önce hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmasını istediğini belirtti” dedi.

RİZE

20 Ekim 2019 Pazar

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