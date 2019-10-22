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Rize’nin Derepazarı ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu intihar etti.

Olay ilçeye bağlı Kirazdağı Köyü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada gözden kaybolan 13 yaşındaki S.N.Ö.'nün tavana asılmış bir şekilde cansız bedeni buldu. Annesinin başına örttüğü yazmaları birbirine bağlayarak kendini tavana asan kız, olay sonrası yakınları tarafından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün boyunca yoğun bakım servisinde kalan S.N.Ö. hayata tutunamadı.

Sebebi henüz belli olmayan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

RİZE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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