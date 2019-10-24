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Dünyaca ünlü balıyla meşhur Anzer Yaylası bu kez yıkım gerginliği ile gündeme geldi Anzer ...

İHA

Rize'nin İkizdere ilçesinde dünyaca ünlü Anzer Balı'nın üretildiği Anzer Yaylası'nda kaçak yapıların yıkımı ile ilgili gerginlik yaşanıyor.

Dünyaca ünlü balıyla meşhur Anzer Yaylası bu kez yıkım gerginliği ile gündeme geldi Anzer Yaylası'ndaki 2018 yılından sonra yapıldığı belirlenen 5 yapının yıkımı için çalışma başlatıldı

Rize’nin İkizdere ilçesinde dünyaca ünlü Anzer Balı'nın üretildiği Anzer Yaylası’nda kaçak yapıların yıkımı ile ilgili gerginlik yaşanıyor.
Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası’nda 2018 yılından sonra yapıldığı tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren jandarma eşliğinde yaylaya geldi. 5 yapının yıkımı için yaylaya gelen iş makinelerine yayla sakinleri engel olmak istedi. Evlerini yıktırmak istemeyen vatandaşlar yıkılması planlanan evlerin içerisine girerek ve çatısına çıkarak yıkıma karşı çıktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda jandarma ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, vatandaşlar ikna edilmeye çalışılıyor.

RİZE

24 Ekim 2019 Perşembe

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