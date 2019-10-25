Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısı Rize’de 25-28 Ekim tarihlerinde yapılacak

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) I. Yürütme Komitesi Toplantısı Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan’ın daveti üzerine 2528 Ekim 2019 tarihinde Rize’de yapılacak.

APA’nın 42 üye ülke ve 16 gözlemci ülke parlamentosu ile 10 gözlemci örgütten oluştuğunu kaydeden APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "Rize’deki toplantıya Butan ve Katar Meclis Başkanı düzeyinde, Afganistan ise Meclis Başkanvekili düzeyinde katılım sağlayacak. Toplantıda halihazırda gözlemci üye statüsünde olan Katar ve Doğu Timor’un asil üyelik statüsüne kabulü konuları da görüşülecek. Ayrıca TBMM APA Delegasyonunun APA’nın BM Medeniyetler İttifakına üye olması yönündeki süreç de görüşülecek” dedi.

Erdoğan, aynı zamanda ülkemizin Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Türkiye’nin üstlendiği bölgeyi terörden temizleme misyonunu da gelen ülkelere aktarabileceği, dünya kamuoyuna yönelik farkındalık oluşturacağı bir fırsat oluşturması açısından da bu toplantının önemini vurguladı.

Erdoğan, Rize’nin turizm potansiyelinin tanıtılması açısından toplantının burada yapılmasının önemli olduğunu, 17 ülke katılımcılarına Rize’nin tanıtılması için bu toplantının bir fırsat oluşturacağını sözlerine ekledi.



APA hakkında

Aralarında Çin, Rusya, Pakistan ve Körfez ülkelerinin de yer aldığı 42 üye ülke ve 16 gözlemci ülke parlamentosu ile 10 gözlemci örgütten oluşan APA, üye ülkeler ve Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konularında parlamentoların işbirliğini amaçlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2001 yılında Kamboçya’da yapılan genel kurul toplantısı ile APA’ya üye oldu. 2016 yılında Kamboçya’da yapılan 9. genel kurulda katılımcı ülkelerin onayıyla önümüzdeki 2 yıllık dönem için APA dönem başkanlığını TBMM aldı. Türkiye, 20172019 yılları arasında APA Dönem Başkanlığını yürütüyor.

RİZE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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