TÜMSİAD'tan ‘Kamu STK KOBİ işbirliği ve proje uygulamaları’ semineri

TÜMSİAD Rize Şubesi’nde bu hafta ‘Ekonomi Sohbetleri’ kapsamında ‘Kamu STK KOBİ işbirliği ve proje uygulamaları’ konuşuldu.

TÜMSİAD Rize Şubesi tarafından her hafta ayrı bir konuk ile gerçekleştirilen ‘Ekonomi Sohbetleri’ programının bu hafta ki konuşmacısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Tan oldu.

TÜMSİAD Rize Şube binasında gerçekleşen programda devlet destekleri konuşuldu. Proje uygulama ve yöntemleri hakkında da konuşulan programda Öğr. Gör. Ahmet Tan Koordinatörlük girişi hakkında da bilgiler verdi. Programa TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdülbaki Fil ve TÜMİAD üyesi iş adamları katıldı. Ekonomi Sohbetleri kapsamında düzenlenen ‘Kamu STK KOBİ işbirliği ve proje uygulamaları’ seminerinin ikincisinin ise Kasım ayı içerisinde gerçekleşeceği öğrenildi.

RİZE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.