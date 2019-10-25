Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor’a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti.
Güneş, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ı ziyaret etti. Ziyarette Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Ziyaretin ardından Güneş, Başkan Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör İsmail Kartal ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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25 Ekim 2019 Cuma
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