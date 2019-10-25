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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespor’un 20 üstünlüğü tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Boldrin’in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Samudio’nun kafa vuruşu kaleci Korcan’dan sekti.
60. dakikada Attamah'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan ve kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağları bir kez daha havalandırdı. 20
63. dakikada Vetrih'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin vuruşunu yapmadan önce araya Mehmet Sak girdi ve topu kornere gönderdi.

Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xx, Abarhoun xxx, Melnjak xxx, Talbi xxx, Vetrih xx, Abdullah xx (Diomande dk. 29 xx), Attamah xx, Oğulcan xx, Boldrin xxx (Nill de Pauw dk. 85 ?), Samudio xxx (Aminu Umar dk. 78 xx)
Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Atakan, Barış
Teknik Direktör: İsmail Kartal
MKE Ankaragücü: Koray x, Kulısic x, Pazdan x, Kitsiou x (Ahmet Can dk. 90 ?), Pinto x, Alihan x, Hasan x (Aydın dk. 46 x), İlhan x, Faty x, Mehmet x, Orgill x
Yedekler: Furkan, Mahmut, Cebrail, Yalçın, Ender, Alper, Sadaev
Antrenör: Hayrettin Aksoy
Goller: Samudio (dk. 28 pen.), Boldrin (dk. 60) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Alihan, Kulusic, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

RİZE

25 Ekim 2019 Cuma

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