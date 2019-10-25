Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 2-0

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Serkan Ok (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) Talbi (xxx), Abarhoun (xx), Moroziuk (xxx), Melnjak (xxx), Attamah (xxx), Vetrih (xx), Abdullah (xx) (Dk. 29 Diomande xx), Boldrin (xxx) (Dk. 86 De Pauw), Samudio (xxx) (Dk. 78 Umar xx), Oğulcan (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (x) Kulusic (x), Pazdan (xx), Kitsiou (xx) (Dk. 90 Ahmet Can), Alihan (xx), Faty (xx), Pinto (xx) (Dk. 86 Alper x), Hasan (xx) (Dk. 46 Aydın x), İlhan (xx), Mehmet (xx), Orgill (xx)

GOLLER: Dk. 27 (P) Samudio, Dk. 60 Boldrin (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Oğulcan (Çaykur Rizespor) - Alihan, Kulusic, Kitsiou (MKE Ankaragücü)Süper Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü´nü 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.5´inci dakikada Vetrih'in hatalı pasıyla topla buluşan İlhan sol kanattan hızlı bir şekilde ceza alanına girdi. İlhan´ın ceza sahası içerisinden çektiği şutta kaleci Gökhan topu iki hamlede kontrol etti.

13´üncü dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine gönderilen topa altıpas içerisinde bekletmeden şut çeken İlhan´ın vuruşundan top az farkla direğin yanından auta çıktı.

19´uncu dakikada Boldrin´in ceza sahası içerisine havadan gönderdiği pasla sol çaprazda topla buluşan Vetrih´in şutunda kaleci Korcan topu ayaklarıyla kurtardı.

27´nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Abarhoun´un çektiği şutta kaleye doğru yönelen top Alihan´a çarparak dışarıya çıktı. Maçın hakemi VAR´dan gelen uyarının ardından pozisyonda topun Alihan´ın eline çarptığını tespit ederek penaltı kararı verdi. Kullanılan penaltıda Samudio topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

36´ncı dakikada Kitsiou´nu pasıyla ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Alihan´ın şutunda top yandan auta gitti.

41´inci dakikada Boldrin´in ceza sahası dışından yerden sert bir şekilde çektiği şutta kaleci Korcan son anda topu direğin dibinden kornere çeldi.

58´inci dakikada Boldrin´in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale sahası içinde topla buluşan Vetrih´in kafa şutu kaleciden döndü, ardından Samudio´nun şutu defans oyuncularına çarparak oyun alanına döndü.

60´ıncı dakikada Attamah´ın orta alandan gönderdiği topla buluşan Boldrin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



RİZE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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