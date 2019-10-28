Rize’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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Rize’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik önünde bulunan Atatürk anıtında kutlama programı gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Rize’de kutlanmaya başladı. Rize Valiliği önündeki Atatürk anıtında gerçekleştirilen programda Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk anıtı önüne çelenk bıraktı. Tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından son buldu. Kutlama programının yarın tören alanında düzenlenecek programlar ile devam edeceği belirtildi.

RİZE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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