Kaymakamdan belediye başkanına 'kravat’ uyarısı

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Rize’nin Fındıklı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Kaymakam Muhammet Emre Canpolat, Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu’na kravatını takması yönünde uyarıda bulundu.

Fındıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Fındıklı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, daire amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam Canpolat, kravat takmayan Belediye Başkanı Cervatoğlu’na kravatını takması yönünde uyarıda bulundu. Cervatoğlu’nun “Kravat takmayı sevmiyorum” cevabı üzerine Kaymakam yeniden uyarıda bulundu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, kravatını takarak tören alanındaki yerini aldı.

RİZE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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