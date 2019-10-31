Rize’de “GETAT” Polikliniği açıldı

Rize Devlet Hastanesi'nde, PRP/Proloterapi, ve kupa tedavisi (Hacamat) hizmetlerinin verileceği “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” (GETAT) polikliniği açıldı.

Rize Devlet Hastanesi'nde yeni bir poliklinik daha vatandaşların hizmetine sunuldu. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı programlarda eğitim alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aliekber Tayfun tarafından uygulanacak.

GETAT ünitesinin işleyişi hakkında da bilgi veren uzman Dr. Aliekber Tayfun, “kendi fizik tedavi polikliniğinde muayene olmuş ve klinik durumuna göre geleneksel tedavi uygun görülen hastalara, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra randevu verilerek işlem yapılacağını belirtti. Tedaviye alınan hastaların tedavi öncesi ve sonrası klinik ve laboratuvar bulguları uygun şekilde kaydedilerek tedavinin etkinliği değerlendirilecektir. Özellikle kupa Terapisinde hastanın isteğine göre değil hastanın ve kişinin özelliklerine göre uygun noktalar belirlenecek ve uygun sayıda kupa uygulanacaktır. Hastanemizde PRP/Proloterapi ve kupa tedavisi(Hacamat) yapıyoruz. İlerde sülük akupunktur ve ozon tedavisi yapılması da planlanmaktadır” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Talip Başak ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın merdiven altına itildiğini ve şimdi Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu karar ile ehiller eller tarafından uygulanacağını dile getirerek ““Geleneksel, tamamlayıcı tıp bizim bildiğimiz modern tıbbın yerine olan bir uygulama değil. Bunu tamamlayıcı ve bütünleyici bir uygulama. Tarihi derinliği 5 bin yıla kadar giden uygulamalardır bunlar. Son yıllarda maalesef ülkemizde bu uygulamalara hoş bakılmamış, hep ötelenmiş, merdiven altlarına itilmiş uygulama olarak kalmış. Bakanlığımız son yıllarda bu işe el attı. Bütün sağlık kuruluşlarımız da bu uygulamaya alan açtı. Biz de Sağlık Bakanlığımızın açtığı alan doğrultusunda bu polikliniğimizi açtık” diye konuştu.

RİZE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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