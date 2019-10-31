Rize’de “GETAT” Polikliniği açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize’de “GETAT” Polikliniği açıldı

İHA

Rize Devlet Hastanesi'nde, PRP/Proloterapi, ve kupa tedavisi (Hacamat) hizmetlerinin verileceği "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" (GETAT) polikliniği açıldı.

Rize’de “GETAT” Polikliniği açıldı

Rize Devlet Hastanesi'nde, PRP/Proloterapi, ve kupa tedavisi (Hacamat) hizmetlerinin verileceği “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” (GETAT) polikliniği açıldı.
Rize Devlet Hastanesi'nde yeni bir poliklinik daha vatandaşların hizmetine sunuldu. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı programlarda eğitim alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aliekber Tayfun tarafından uygulanacak.
GETAT ünitesinin işleyişi hakkında da bilgi veren uzman Dr. Aliekber Tayfun, “kendi fizik tedavi polikliniğinde muayene olmuş ve klinik durumuna göre geleneksel tedavi uygun görülen hastalara, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra randevu verilerek işlem yapılacağını belirtti. Tedaviye alınan hastaların tedavi öncesi ve sonrası klinik ve laboratuvar bulguları uygun şekilde kaydedilerek tedavinin etkinliği değerlendirilecektir. Özellikle kupa Terapisinde hastanın isteğine göre değil hastanın ve kişinin özelliklerine göre uygun noktalar belirlenecek ve uygun sayıda kupa uygulanacaktır. Hastanemizde PRP/Proloterapi ve kupa tedavisi(Hacamat) yapıyoruz. İlerde sülük akupunktur ve ozon tedavisi yapılması da planlanmaktadır” dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Talip Başak ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın merdiven altına itildiğini ve şimdi Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu karar ile ehiller eller tarafından uygulanacağını dile getirerek ““Geleneksel, tamamlayıcı tıp bizim bildiğimiz modern tıbbın yerine olan bir uygulama değil. Bunu tamamlayıcı ve bütünleyici bir uygulama. Tarihi derinliği 5 bin yıla kadar giden uygulamalardır bunlar. Son yıllarda maalesef ülkemizde bu uygulamalara hoş bakılmamış, hep ötelenmiş, merdiven altlarına itilmiş uygulama olarak kalmış. Bakanlığımız son yıllarda bu işe el attı. Bütün sağlık kuruluşlarımız da bu uygulamaya alan açtı. Biz de Sağlık Bakanlığımızın açtığı alan doğrultusunda bu polikliniğimizi açtık” diye konuştu.

RİZE

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize’nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize’nin en büyük ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize’nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize’nin en büyük ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Rize’de Bakan Ersoy, turizm sektörü yetkilileriyle toplantıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Rize’de Bakan Ersoy, ...
İsmail Kartal: “Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istiyoruz”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Galatasaray maçından puan ya da ...
Kaymakamdan belediye başkanına 'kravat’ uyarısı
YEREL HABERLER Kaymakamdan belediye başkanına 'kravat’ uyarısı
Rize’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Rize’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X