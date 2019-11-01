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Rize'de bir binanın dış cephe kaplaması tehlike saçıyor Rüzgarlı havalarda yola düşen dış cephe ...

İHA

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşanan olayda, bir binanın dış cephe kaplamasından kopan mozaik parçaları bina girişinde bulunan bir eczanenin önüne düştü. Düşen parçalar yoldan geçen bir vatandaşın omzuna da denk gelirken, herhangi bir ciddi yaralanma olayı yaşanmadı.
Olay Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın dış cephesinden mozaik parçalar koptu. Kopan parçalar bir eczanenin girişine düştü. Düşme anında eczanenin girişinde bulunan iki vatandaş kıl payı kurtuldu. Düşme anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Market sahibi Emine Karaoğlu, binadan daha öncede parçaların koptuğunu ifade ederek “Dış cephe kaplaması hava aldığı için dökülüyor. Özellikle rüzgarlı havalarda oluyor. Daha önce de yaşanan bu olaylarda birkaç kişi geçtiği andan hemen sonra döküldü. Birinin üzerine denk gelirse sağ kurtulma şansı çok az. Ardeşen Belediyesi Zabıta ekiplerine söyledik. Onlar da bina sahiplerine söylediler ve gittiler. Ama ilgilenen kimse yok. Her ay hemen hemen dökülüyor. Bu bazen az bazen çok oluyor. Bir ara itfaiyeyi çağırdık. Merdivenini verdi bize, kendi imkanlarımızla açıkta olanları döktük. Hatta tabelamız bile kırıldı. Karşıda okullar var, öğrenciler aileleri birlikte geçerken büyük sıkıntı atlatılıyor” ifadelerini kullandı.

RİZE

01 Kasım 2019 Cuma

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