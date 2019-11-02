Rize’nin Pazar ilçesinde dün akşam yaşanan heyelanın ardından yol çamurdan temizlendi

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Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisinde dün akşam meydana gelen toprak kayması sonrası çamurla kaplanan Karadeniz Sahil Yolu temizlendi.

Olay, akşam saatlerinde Rize’nin Pazar ilçesi, Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İl genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur sonrasında Yeşilköy mevkisinde toprak kayması gerçekleşti. Toprağın yolu kapatmasın sonrasında Rize istikametinden, Artvin istikametine giden yol kapandı. Polis ekipleri kapanan yola şerit çekerek, trafiği ters yönden ve tek şeritten akmasını sağladı. Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından temizleme çalışmaları başladı. Sabaha kadar süren çalışmaların ardından yol çamurdan tamamen temizlenerek trafik akışı sağlanmaya başladı.

RİZE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

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