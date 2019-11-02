Rize’de 23 kişi yaylalarda mahsur kaldı

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Rize’nin yüksek kesimli yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeni ile Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur kaldıkları bildirilen 23 kişi için çalışma başlatıldı.

Havaların soğuması ile birlikte etkili olan kar yağışı Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü yaylasına giden yolları ulaşıma kapandı. Gezi amaçlı bölgeye giden 23 kişi jandamaya ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi. AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından 4 yaylada yol açma çalışması başlatıldı.

RİZE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

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