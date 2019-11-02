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Ayder Yaylası beyaza büründü

İHA

Dünyaca ünlü Ayder Yaylası karın yağmasıyla beyaza büründü.

Ayder Yaylası beyaza büründü

Dünyaca ünlü Ayder Yaylası karın yağmasıyla beyaza büründü.
Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Doğu Karadeniz’in incisi olarak bilinen, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası’nda da etkisini gösterdi. Kar görmek isteyen yerli turistler, kar yağışı ile beyaza bürünen Ayder Yaylası’na çıkarak karın tadını çıkarttı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkları’na bağlı, daha çok Arap Turistlerin ilgi odağı olan, dünyaca ünlü Ayder Yaylası 2019 yılının ilk 9 ayında 663 bin 800 kişi ziyaret etmişti. 2019 yılının Ocak ayında 17 bin 400 kişinin ziyaret ettiği Ayder Yaylası’nı Şubat ayında 6 bin, Mart ayında 9 bin 300, Nisan ayı içerisinde 21 bin 700, Mayıs ayında ise 32 bin 50, Mayıs ayında 32 bin 50, Haziran ayında 90 bin 300, Temmuz ayında 199 bin 700, Ağustos ayında 198 bin 700, Eylül ayında ise 88 bin 650 kişi ziyaret etti.

RİZE

02 Kasım 2019 Cumartesi

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