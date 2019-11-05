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Karnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses yarışmasında ilgi odağı oldu Rize'nin Ardeşen ilçesi ...

İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan 7 aylık hamile Elif Ezgi Çalık, katıldığı ses yarışmasında söylediği Lazca türkü ile büyük beğeni topladı.
Ardeşen İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan müzik öğretmeni Elif Ezgi Çalık, televizyonda yayınlanan popüler bir ses yarışması programına katıldı. Programın önceki akşam yayınlanan bölümünde sahneye çıkarak başarılı bir performans sergileyen Çalık, Lazca türkü söyledi ve 4 jüri üyesinin de beğenisini toplayarak kendisine döndürmeyi başardı. Çalık, yarışmanın devamında kendisine yardımcı olması için jüri üyelerinden Hadise’yi seçti.

Yarışma dönüşü büyük destek gördü
Elif Ezgi Çalık, program çekimlerinden sonra Ardeşen’de görev yaptığı İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen arkadaşları ve öğrenciler tarafından tebrik ve desteklerle karşılandı. Çalık, yarışmaya katılmayı çok arzu ettiğini, bu yönde eşi İran Çalık’ın büyük desteği olduğunu belirtti. Çalık, “Aslen Orduluyum. Bu yarışmaya katılmada önce öğrencilerimin 'Öğretmenim bu yarışmaya katılın, ne zaman sizi göreceğiz' diyorlardı. Bunun üzerine katılmak ve şansımı denemek istedim. Güzel tepkiler alıyorum ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Laz kültürünü çok beğeniyorum ve seviyorum”
Lazca türkü ile yarışmaya katılmasındaki sebebi açıklayan Çalık, “Laz geliniyim, eşim Çamlıhemşinli. Laz kültürünü inanılmaz beğeniyorum ve çok seviyorum. Laz kültürünü ve Lazcayı özümsedim diyebilirim. Bu yönde eşimin çok desteği oldu. Laz kültürünü yansıtmak ve buraları tanıtmak istedim ve bunun için Lazca bir eser seslendirmek istedim” dedi.

“Hadise’yi seçtim, Beyazıt Öztürk ile çalışmayı isterdim”
Yarışma esnasında şarkı söylerken yaşadığı duyguları aktaran Filiz Ezgi Çalık, “O sahnede ne kadar profesyonel olursanız olun, hayatınızda kaç konsere çıkarsanız çıkın inanılmaz bir heyecan oluyor. Ben de çok heyecanlandım. Kafamda bir jüri belirlememiştim. O anda ilk kim dönerse seçerim diye düşünüyordum ama o anda gözlerim kapalı olduğu için fark edemedim. Onun için duygularımla karar vermek istedim ve Hadise’yi kendimi yakın gördüğüm için onu seçtim. Beyazıt Öztürk ile de çalışmayı isterdim” şeklinde konuştu.
Öğrencilerinden Tuğa Nur Eksilmez ise yaptığı açıklamada, “Öğretmenimin sesi çok güzel, herkesi döndüreceğini biliyordum. Çok mutluyum. Çok güzel duygular hissettim, gururlandım” derken, jüri üyelerinin hepsini döndüreceğine emin olduğu söyleyen öğrencilerden Aylin Tercüman ise, “Çok güzel bir duygu yaşadık. Yarışmada söylediği Lazca şarkıyı bize okulda da söylüyordu. Ben de Hadise’yi seçeceğini düşünüyordum. Bu muhteşem sesi ile finale kadar gideceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

RİZE

05 Kasım 2019 Salı

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