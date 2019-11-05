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Beyaz Karanfil Derneği protokol ile maç yaptı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen, Rize Valiliği, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ve Rize Gençlik Merkezi işbirliğiyle Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği tarafından yürütülen "Kendine Bir Şans Ver" Projesi Rize protokolü ile oynanan halı saha maçı ile son buldu.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bulunan halı sahada oynanan karşılaşmaya Rize Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, İl Jandarma komutanı Hakan Dedebağı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürü İdris Altuntaş, Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve "Kendine Bir Şans Ver" ekibi katıldı. Renkli görüntülere sahne olan karılaşma Beyaz Karanfil derneğinin üstünlüğü ile son buldu.
Rize Valisi Kemal Çeber “Kendine Bir Şans Ver” projesini önemsediğini belirterek ”Proje derneklerimiz kamu kuruluşlarımız ile beraber yürütüldü. Her alan vardı projenin içerisinde bir tanesi de spor alanıydı. Genç kardeşlerimin halı saha maçı yapalım isteği vardı bizde onu tamamına erdiriyoruz. Hepimiz gençlerin yanına olduklarını hissetmelerini istiyoruz ve bu tip projelerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Maçla ilgilide sonuç ne olursa olsun herkes kazandı bu maçta ben kendimize çok şans vermiyorum bu maçta. Projenin adı kendine şans ver olsa da takıma bakınca çok fazla bir şans vermemekle beraber elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kulandı.
Beyaz Karanfil Derneği Başkanı Birsen Ertan ise ”Biz Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği olarak proje kapsamında spor ve sanatla gençlerimizi desteklemeye çalıştık 10 aylık bu süreç içerisinde gençlerimizden futbol takımı da kurduk şehrimizin bürokrasisi, protokolü ile de bir maç yapmak istemişti çocuklarımız dün akşam bu maçı gerçekleştirdik” dedi.

RİZE

05 Kasım 2019 Salı

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