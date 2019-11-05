El frenini çekmeye unutunca...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

El frenini çekmeye unutunca...

İHA

Rize meydana gelen kazada el freni çekmeyi unutan dalgın sürücü 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

El frenini çekmeye unutunca...

Rize meydana gelen kazada el freni çekmeyi unutan dalgın sürücü 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Kaza Rize merkeze bağlı Hamidiye mahallesinde meydana geldi. El frenini çekmeyi unutan dalgın sürücünün, otomobilden inmesinin ardından araç rampadan aşağıya kaymaya başladı. Yaklaşıp 200 metrelik rampadan kayan otomobil daha sonra duvara çarparak takla attı. Aracın içerisinde 3 kişi bulunurken 1 kişi araçtan atlayarak kurtuldu, 2 kişi ise yaralandı. Sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Kazada yaralanan M.Y ve Y.Y olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

RİZE

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Karanfil Derneği protokol ile maç yaptı
YEREL HABERLER Beyaz Karanfil Derneği protokol ile maç yaptı
Karnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses yarışmasında ilgi odağı oldu Rize'nin Ardeşen ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan 7 aylık hamile Elif Ezgi Çalık, katıldığı ses yarışmasında söylediği Lazca türkü ile büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Karnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses ...
Köyüne gözlem kulesi yapıyor
YEREL HABERLER Köyüne gözlem kulesi yapıyor
Yaylalar beyaza büründü, yaylacılar dönüşe geçti
YEREL HABERLER Yaylalar beyaza büründü, yaylacılar dönüşe geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X