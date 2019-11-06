Rize'nin asırlık ninesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize'nin asırlık ninesi

DHA

RİZE´de yaşayan 4 çocuk, 20 torun sahibi Emine Özkurt (107), ilerlemiş yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Yemek yapıp, sobasını yakan Özkurt, ziyarete gelen misafirlerini de kendi ağırlıyor.
Ardeşen ilçesinde yaşayan 4 çocuk, 20 torun sahibi Emine Özkurt, oğluyla beraber yaşadığı evde her işini kendisi görüyor. Yemek yapabilen, sobasını yakabilen, çay demleyen, bulaşık yıkayıp, evi süpüren Özkurt, çalışkanlığı ile gençlere örnek oluyor. Lazca konuşan Özkurt, "Her gün düzenli olarak sıcak suya kattığım balı içiyorum, çok fazla yemek yemeyerek meyve ve sebze tüketiyorum. Çok fazla yemek yediğimde karnım şişiyor rahatsız oluyorum, o yüzden az az yiyorum" dedi.
Uzun yaşamanın güzel olduğunu anlatan Özkurt, "Bazen ölsem de kurtulsam´ diyorum, oğlum bana kızıyor. Bana 'Ben öleyim de sen yaşamaya devam et´ diyor. Çok fazla sağlık problemim ağrım sızım yok, elimden her iş geliyor. Çocuklarım izin vermiyor ama evimi süpürüyorum, bulaşıklarımı yıkıyorum, soba yakıyorum, yemek hazırlıyorum, bu şekilde de günümü geçiriyorum. Annemi, babamı çok erken yaşlarımda kaybettim, onun büyük acısını yaşadım. Babamdan kalan maaşımı hala alıyorum" diye konuştu. 
10 YAŞINDA ATATÜRK İLE KARŞILAŞMIŞ
10 yaşındayken göz ameliyatı için gittiği İstanbul´da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşıp sohbet ettiğini anlatan Emine Özkurt, "1920 yıllarıydı, gözümden ameliyat olmuştum. Hastaneden ayrılırken doktorların yanında Atatürk vardı. Onlarla oturduk sohbet ettik. O bana anlattı ama ben Türkçe konuşamadığım için cevap veremedim. Sohbet esnasında `Annen, baban öldüğü zaman ağlama, biz sana bakacağız`dedi. Çok güzel bir andı, o anı unutamıyorum. Savaş yıllarında çok fakirlik dönemleri yaşadık. Annem bahçeden bir avuç arpa getirir, değirmende öğütür, o bir avuç arpadan azıcık suya katardı, biz de sabah akşam çorba niyetine onu içerdik. Onu bulamayanlar yetişmemiş mısır yerlerdi" dedi.
'ANLATTIĞI HER ŞEY ÇOK ETKİLEYİCİ'
Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu da halası Emine Özkurt'un yaşayan tarih olduğunu belirterek, "Anlattığı şeyler çok etkileyici. Eskileri çok iyi hatırlıyor. Cumhuriyetin kurulduğu yılları anlatıyor. O gün yaşadıkları zorlukları her konuşmamızda muhakkak vurguluyor. Bir avuç arpa ile o yıllarda günlerce karın doyurduklarını ifade ediyor. Uzun ömrüne rağmen bu kadar sağlıklı olmasının sırlarını bizimle de paylaşıyor ama biz çok fazla uygulamıyoruz. Çok düzenli, çok prensipli halamız. Allah hepimize uzun ömürler versin, yaşamak güzel" ifadesini kullandı.

RİZE

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rizeli 107 yaşındaki Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı
YEREL HABERLER Rizeli 107 yaşındaki Emine nine uzun yaşamanın ...
İsmail Kartal: "Ben Rizeliyim ve gereğini de yaparım"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Ben Rizeliyim ve gereğini de yaparım"
El frenini çekmeye unutunca...
YEREL HABERLER El frenini çekmeye unutunca...
Beyaz Karanfil Derneği protokol ile maç yaptı
YEREL HABERLER Beyaz Karanfil Derneği protokol ile maç yaptı
Karnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses yarışmasında ilgi odağı oldu Rize'nin Ardeşen ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan 7 aylık hamile Elif Ezgi Çalık, katıldığı ses yarışmasında söylediği Lazca türkü ile büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Karnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses ...
Köyüne gözlem kulesi yapıyor
YEREL HABERLER Köyüne gözlem kulesi yapıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X