Çaykur Rizespor'lu Dimitris kaza yaptı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor'un Yunan oyuncusu Dimitris Chatziisaias trafik kazası geçirdi. Chatziisaias ile eşinin bulunduğu araç motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Rize merkezde meydana geldi. Çaykur Rizespor'un oyuncusu Dimitris Chatziisaias ile eşinin bulunduğu araç, Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Dimitris Chatziisaias ile eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

RİZE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:15

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.