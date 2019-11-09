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İki apartman arasındaki yüksek gerilim hattının yıllardır kaldırılması için uğraş verdiler ama... ...

İHA

Rize'nin Çayeli ilçesinde iki apartman arasında kalan yüksek gerilim hattı apartmanlarda oturan vatandaşları tedirgin ediyor. Yıldırım düşmesi ile ev, iş yeri ve araçlarda maddi hasarlar meydana gelirken yüksek gerilim hattının direğini kullanan hırsızlar evlere girerek ziynet eşyalarını çalıyor. İki binanın tam ortasında duran yüksel gerilim hattı direği neredeyse bina pencerelerine bitişik yükseliyor. 40 bin volt taşıyan yüksek gerilim hattı yağmurlu günlerde mahallelinin kâbusu oluyor.

İki apartman arasındaki yüksek gerilim hattının yıllardır kaldırılması için uğraş verdiler ama... Rize'nin Çayeli ilçesindeki iki apartman arasındaki yüksek gerilim hattı apartman sakinlerinin yıllardır taleplerine rağmen bulunduğu yerden bir türlü kaldırılamıyor

Rize’nin Çayeli ilçesinde iki apartman arasında kalan yüksek gerilim hattı apartmanlarda oturan vatandaşları tedirgin ediyor. Yıldırım düşmesi ile ev, iş yeri ve araçlarda maddi hasarlar meydana gelirken yüksek gerilim hattının direğini kullanan hırsızlar evlere girerek ziynet eşyalarını çalıyor. İki binanın tam ortasında duran yüksel gerilim hattı direği neredeyse bina pencerelerine bitişik yükseliyor. 40 bin volt taşıyan yüksek gerilim hattı yağmurlu günlerde mahallelinin kâbusu oluyor.
Yıldırım çekmesi nedeniyle apartmanda korku içinde yaşadıklarını belirten ev sahipleri direğin hırsızlara da davetiye çıkardığını belirtiyor. Bina sahipleri yıllardır direğin kaldırılması için birçok kez girişimde bulunsa da hiç bir sonuç alamıyor.
Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse yüksek gerilim hattı direğinin adeta iki binanın tam ortasında yangın merdiveniymiş gibi durduğunu belirtti. Köse “Yağmurlu bölge olduğu için yağmurlu günlerde elektrik akımı oluşuyor. 1 sene önceki emniyet kayıtları arşivlerde duruyor. Yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu fincan düşüp camları kırdı. Burada çocuklar oynayamıyor. Direkte çocukların çıkmaması için hiçbir önleyici hiçbir şey yok. Birinci kata hırsız girdi. Direğe kolaylıkla bir çocuğun bile çıkabileceği bir direk. Beşinci kattaki binaya kadar bir çocuğun çıkabileceği bir direk. Allah göstermesin bir facia olduğu zaman mı bu direği kaldıracağız buradan. Yetkililere sesleniyoruz gelsinler bir baksınlar kendi binaları olsa bu direği burada tutarlar mı?” ifadelerini kullandı.
Apartman sakinlerinden Naciye Kara ise evine daha önce direkten çıkarak hırsızın girdiğini belirterek ”Gördüğünüz gibi direk çok yakın, yakın olduğu için her zaman korkuyorum. En yakın zamanda kaldırılmasını istiyorum. Yağmur yağdığı zaman çok korkuyoruz” dedi.
Bir diğer apartman sakini Hatice Demirbaş ise ”Bu yüksek gerilim hattına yıldırım düşünce arabanın camı kırıldı. Bizde yoktuk, evin lambaları kesildi bazı cihazlar yandı. Böyle korkularımız oluyor sürekli. Kaldırılmasını istiyoruz. Çocuklarımız da tehlike altında altta oynuyorlar elektrik kaçağı olur direklere tutuyorlar, tırmanıyorlar onlar içinde tehlikeli daha çok ondan korkuyoruz” diye konuştu.

RİZE

09 Kasım 2019 Cumartesi

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