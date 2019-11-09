Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14.dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

26. dakikada Moroziuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abarhoun’un dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

30. dakikada Ufuk’un ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut dışarı gitti.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mehmet Cem Satman xxx, Asım Yusuf Öz xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx, Abarhoun xxx, Talbi xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Diomande xx, Samudio xx, Aminu xx, Boldrin xx, Oğulcan Çağlayan xx

Yedekler: Zafer, Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Barış, Dimitrios Chatzıısaıas, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celustka x, Bahadır x, Eren x, Ufuk Akyol x, Fernando x, Amilton x, Serdar Özkan x, Mukairu x, Bianco x

Yedekler: Ruud Boffin, Salih, Tarık, Chico, Diego Angelo, Fredy, Doğukan, Harun, Aatif Chahechouhe, Yekta

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Abarhoun (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Moroziuk (Çaykur Rizespor

RİZE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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