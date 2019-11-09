Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

57. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Eren Albayrak'ın vuruşunda top auta çıktı.

67. dakikada Aatif'nın ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan şutunda top defanstan döndü.

90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Fredy'nin şutunda kaleci Zafer topu kontrol etti.

ceza sahası dışından şutunu çekiyor. Sert şutu kaleci Zafer kurtarıyor.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mehmet Cem Satman xxx, Asım Yusuf Öz xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx (Orhan dk. 77 xx), Abarhoun xxx, Talbi xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Diomande xx, Samudio xx, Aminu xx (Abdullah dk. 67 x), Boldrin xx, Oğulcan Çağlayan xx (Zafer dk. 55 x)

Yedekler: Atakan, Scepovic, De Pauw, Barış, Dimitrios, Burak, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celustka x, Bahadır x, Eren x (Doğukan dk. 74 x), Ufuk Akyol x (Fredy dk. 66 x), Fernando x, Amilton x, Serdar Özkan x (Aatif Chahechouhe dk. 66 x), Mukairu x, Bianco x

Yedekler: Ruud Boffin, Salih, Tarık, Chico, Diego Angelo, Harun, Yekta

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Abarhoun (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Tarık (dk. 54) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Moroziuk, Vetrih (Çaykur Rizespor), Amilton, Bianco, Serdar, Eren (Antalyaspor)

RİZE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.