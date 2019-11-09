Bülent Korkmaz: “Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor’u tebrik ediyorum”

Antalyaspor’un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını ifade etti.

Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 10 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, riskleri göze aldıklarını ancak sonuca varamadıklarını ifade etti.

Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu. Rize takımı iyi savaştı, mücadele etti. Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor’u tebrik ediyorum.”

RİZE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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