Rize'de yaylalarda kaçak yapı yıkımları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize'de yaylalarda kaçak yapı yıkımları sürüyor

DHA

DOĞU Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017´den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği beton kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde, 5 yaylada, 34 evin yıkımı ile 64 ev temel kazısının kapatılması için çalışma başlatıldı.

DOĞU Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017´den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği beton kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde, 5 yaylada, 34 evin yıkımı ile 64 ev temel kazısının kapatılması için çalışma başlatıldı.
Çayeli ilçesinde mera kanuna aykırı olduğu tespit edilen Zargistal Yaylas´ında 3, Egnaçor Yaylası´nda 8, Marbudam Yaylası´nda 18, Kumhala Yaylası´nda 4 ve Colf Yaylasında ise 1 yapı olmak üzere 34 yapı için yıkım kararı alındı. Yaylalarda kazılan 64 ev temelinin de kapatılmasına karar verildi. Yaylalara çıkan ekipler, jandarma eşliğinde kaçak yapıların yıkımına başladı. Yıkımların bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

RİZE

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de 69 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Rize’de 69 bin fidan toprakla buluştu
Kalp nakli bekleyen Esila'nın çağrısına Çaykur Rizespor'dan destek
YEREL HABERLER Kalp nakli bekleyen Esila'nın çağrısına Çaykur ...
Rize’de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri
YEREL HABERLER Rize’de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu