6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti Ailenin 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Rize’de 6. Katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet, Emine H. çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur H., pencereden düştü. Ağır yaralanan küçük Fatma Nur kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin, Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

RİZE 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:26

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