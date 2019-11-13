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Rize’de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

İHA

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı. Kamyon şoförünün ağır şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize’de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı. Kamyon şoförünün ağır şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. Şantiyede yük taşıyan kamyonet rampayı geri geri çıkmaya çalışırken damperindeki yük nedeniyle bir anda yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Yuvarlanma anında toprak yüklü dorse kamyondan ayrıldı. Kamyon şoförünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

RİZE

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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