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Rizelinin hatalı parka dikkat çektiği anonsa sosyal medyada yoğun ilgi

DHA

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Muhammet Ermiş'in, sürücülerin hatalı parklarına dikkat çekmek amacıyla kurgulayarak kayda aldığı görüntüler, yayınlandığı belediyenin sosyal medya hesabında ilgi gördü. İzleyenlerin kendini gülmekten alamadığı görüntü kaydı ile ilçede hatalı parklar azaldı.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Muhammet Ermiş'in, sürücülerin hatalı parklarına dikkat çekmek amacıyla kurgulayarak kayda aldığı görüntüler, yayınlandığı belediyenin sosyal medya hesabında ilgi gördü. İzleyenlerin kendini gülmekten alamadığı görüntü kaydı ile ilçede hatalı parklar azaldı.
Fındıklı Belediyesi anons merkezinde kayda alınan görüntülerde hatalı park yapan bir sürücü için sözde belediye hoparlörlerinden anons yapan zabıta görevlisinin elinden mikrofonu alan Muhammet Ermiş, yöre şivesi ile anons yapıyor. Ermiş anonsunda, "Bu arabayı kaldırın ya gözünüzü seveyim. Millet helak oldu. Dozer giremiyor caddeye seni mi bekleyeceğiz ? Halen daha oturuyorsun. Kaldır arabayı, haydi çabuk. Seni mi bekleyeceğiz ? Anahtarı ver ben kaldıracağım. Belediye iş yapamıyor" ifadelerini kullandı. Fındıklı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüler, en çok izlenen videolar arasına girdi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından ilçede hatalı parkların azaldığı belirtildi.  
'HATALI PARKLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM'
İlçede hatalı park eden sürücülerin dikkatini çekmek için böyle bir olayı kurguladığını anlatan Muhammet Ermiş, ´´Sokakta üst üste yanlış parkla ilgili anonslar duydum. Ne yapabileceğimi düşünerek belediyeye gittim. Zabıta ofisinde baktım çok sevdiğim zabıta memuru bir ağabeyim orada. Ona durumu anlattım. Böyle bir video çekmek istediğimi söyledim. Önce ´yok´ dedi ama sonra ikna ettim. Sesi dışarı vermeden bu çekimi gerçekleştirdik. Başladı anonsu yapmaya öyle bir nazik konuşuyor ki kimse arabayı kaldırmaz. Bende ilk anonstan sonra aldım elinden mikrofonu ve içimden ne geliyorsa yöre şivesi ile söyledim. Videoyu çekerken ben rahatladım´´ dedi. 
Görüntülerde mikrofon elinden alınan Zabıta Memuru Çetin Toraman da, "Dışarıya sesi vermeden mikrofon aldık, şakadan bir çekim yaptık. Ben ilk anonsumu yaptım tam tekrar edecekken `Çok kibarsın amca´ dedi. Elimden mikrofonu aldı. Başladı anons etmeye. Video çok izleniyor" diye konuştu. 
Videonun kısa sürede çok kişiye eriştiğini, mizah içinde bir sorunu anlattığını dile getiren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da, `´Arkadaşlar güzel bir mizansen yapmışlar ve farkındalığı yükselttiler. Bizim ilçemizde de engelli yurttaşlarımızın otoparklarına engelsiz yurttaşlarımız da park ediyor. Türkiye'nin gerçeği bu, bunu da güzel bir mizansen ile arkadaşlarımız anlatmışlar" diye konuştu.
GÜLDÜRÜRKEN ANLATIYOR
Videoyu izleyen Devrim Murat Uzunhasanoğlu, `´Çok güzel olmuş. Bu videoyu izleyerek eğleniyoruz. İkinci anons espri olarak yapılmış. Ama insanlar bu espriyi anlayabilirse güzel tabi. Ama ilk anons olması gereken´´ dedi. Ertuğrul Serdaroğlu da, `´Zabıta anonsu her zaman ki gibi ama ikinci anons insanımızın anlayacağı dilden olmuş. İzlerken eğlendim´´ diye konuştu. Hamdi Bakır ise `´Ben de çok güzel buldum. Zabıta amirinin anonsundan sonra arkadaşımız güzel bir şekilde izah etmiş. İnsanlarımız dediğini anladıysa ne mutlu ona" ifadelerini kullandı. Anonsun güldürürken, sorunu ortaya koyduğu belirtildi.

RİZE

13 Kasım 2019 Çarşamba

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