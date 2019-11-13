Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci Çaykur Rizespor’un Faslı forveti El Kabir yaklaşık 3 ay sonra çalışmalara başladı

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Ligde bu sezon oynan Çaykur RizesporSivasspor maçında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalan El Kabir, bugün takımdan ayrı çalışmalara başladı.

25 Ağustos tarihinde Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan Çaykur Rizespor Sivasspor maçının 10. dakikasında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan 3 ay uzak kalan Faslı forvet El Kabir bugün takımdan ayrı sağlık ekibi kontrolünde spor salonunda çalışmaya başladı.

Yeşilmavili kulüpten oyuncu için yapılan açıklamada, “Sivasspor maçında sakatlanan oyuncumuz Mostapha El Kabir bugün Rize'ye gelerek sağlık ekibimizin kontrolünde salon da rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

RİZE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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