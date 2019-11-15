Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, geçtiğimiz gün Eskişehir’de gazeteci Hakkı Sağlam’ın saldırıya uğramasına ilişkin, “Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz gün Eskişehir’de Hakkı Sağlam isimli gazetecinin uğradığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eskişehir Başsavcılığı ve Eskişehir Barosu konuyla ilgili üst düzey ilgiyi gösteriyordur” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, “Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez. Muhakkak suretle Eskişehir Başsavcılığı gerekli ilgiyi gösteriyordur. Yine aynı şekilde Eskişehir Baromuz da katkıda bulunacaktır. Saldırganlar yakalanmıştır. Onların tutuklanıp ardından en ağır cezaya çarptırılması lazımdır. Basın özgürlüğü bunu gerektirir. Buradan sadece Hakkı Sağlam Bey'e değil tüm basın camiasına geçmiş olsun temennilerimi gönderiyorum” dedi.

RİZE 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

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