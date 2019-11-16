Ayder Yaylası'nda ara tatil yoğunluğu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı okullarda ara tatil uygulaması, Karadeniz'de tatil mekanlarına ilgiyi artırdı. Rize'nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'na gelen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'na gelen tatilciler, otel, pansiyon ve ahşap evlere yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı okullarda ara tatil uygulamasıyla Karadeniz'de tatil yapmak isteyen öğrenciler, yaylada sonbaharın renk cümbüşü eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı, fotoğraf çektirdi. Bir hafta boyunca tesislerde konaklayacak tatilciler, yöresel yemeklerin tadına bakacak, horon oynayarak eğlenecek.

Yaylaya tatile gelen Gülru Karslı, "Sınavlar bitti. Arkadaşlarımızla toplanıp kafa dağıtmak için bir gezi yapalım, Karadeniz yakını olsun dedik. Karadeniz deyince akla ilk gelen yerler Uzungöl ve Ayder Yaylası. Biz de Ayder Yaylası'nı tercih ettik. Karadeniz´in vazgeçilmezi horon. Biz de horonla gezimizi taçlandırmak istedik´´ dedi.

Cemre Beren Ketenci de "Rize çok güzel bir yer. İyi ki Rize´ye gelmişim. 9 günlük ara tatilimi en güzel burada geçirebilirdim. İstanbul´da yaşıyorum. Rize´yi çok seviyorum" diye konuştu.

Elanur Etöz ise "Tatilde Ayder Yaylasına geldik. Burada güzel vakit geçirmek, spor yapmak, gezmek istiyorum" dedi.



RİZE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:06

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.