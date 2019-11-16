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Ayder Yaylası'nda ara tatil yoğunluğu

DHA

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı okullarda ara tatil uygulaması, Karadeniz'de tatil mekanlarına ilgiyi artırdı. Rize'nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'na gelen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.
Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'na gelen tatilciler, otel, pansiyon ve ahşap evlere yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı okullarda ara tatil uygulamasıyla Karadeniz'de tatil yapmak isteyen öğrenciler, yaylada sonbaharın renk cümbüşü eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı, fotoğraf çektirdi. Bir hafta boyunca tesislerde konaklayacak tatilciler, yöresel yemeklerin tadına bakacak, horon oynayarak eğlenecek. 
Yaylaya tatile gelen Gülru Karslı, "Sınavlar bitti. Arkadaşlarımızla toplanıp kafa dağıtmak için bir gezi yapalım, Karadeniz yakını olsun dedik. Karadeniz deyince akla ilk gelen yerler Uzungöl ve Ayder Yaylası. Biz de Ayder Yaylası'nı tercih ettik.  Karadeniz´in vazgeçilmezi horon. Biz de horonla gezimizi taçlandırmak istedik´´ dedi.
Cemre Beren Ketenci de "Rize çok güzel bir yer. İyi ki Rize´ye gelmişim. 9 günlük ara tatilimi en güzel burada geçirebilirdim. İstanbul´da yaşıyorum. Rize´yi çok seviyorum" diye konuştu.   
Elanur Etöz ise "Tatilde Ayder Yaylasına geldik. Burada güzel vakit geçirmek, spor yapmak, gezmek istiyorum" dedi.           

RİZE

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:31
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