Bitlis’ten Rize’ye Kardeşlik Kervanı Kardeşlik Kervanı projesi kapsamında Bitlisli öğrenciler Rize’de misafir edildi

Kardeşlik Kervanı projesi kapsamında Bitlisli öğrenciler Rize’de misafir ediliyor.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde hayat bulan proje kapsamında Bitlis’in Güroymak ilçesinden gelen ve öğrenciler ile öğretmenlerde oluşan 40 kişilik grup Rize'de ağırlanıyor.

Ardeşen Kaymakamlığı öncülüğünde Ardeşen Kent Konsey Derneği, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası ile Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen Rize’den Bitlis’e Kardeşlik Kervanı projesi kapsamında öğrenciler Ardeşen Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde oluşturulan gönüllü ailelerin evlerinde konaklıyor.

Ardeşen’in Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun bir önceki görev yeri olan Bitlis’in Güroymak ilçesinden gelen 40 kişilik heyet Ardeşen Belediyesi Yöresel Yemekler Sofrası’nda karşılandı. Karşılan sonrası konuşan Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Kardeşlik Kervanımız yola çıktı diyerek “Bir önce çalıştığım yer Bitlis’in Güroymak ilçesiydi. Oradaki öğrencilerimiz ile buradaki velilerimizi buluşturma projesidir. Bu projenin amacı, Güroymak’taki öğrenci kardeşlerimizi buradaki ablaları abileri ile kaynaşmasını ve buluşmasını sağlamak. Bu programda desteklerini Ardeşen Kent Konseyi Derneği’ne, Ardeşen Belediyesi’ne Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası’na, Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerimiz 3 gün boyunca keyifli günler geçireceklerini belirten Kaymakam Alibeyoğlu “Bu programın diğer programlarından farkı, ailelerimizin yanlarında kalmaları olmasıdır. Bu ve benzeri geziler birçok yerde yapılıyor. Ama istisnadır, öğrencilerin evlerde ağırlanması. Bunu başlatmış bulunmaktayız. İnşallah kardeşlik kervanı artarak büyüyerek devam edecek. Az önce katkı veren kurumları söyledim. Onlarda heyecan, kararlılık, sevgi ve bir şeyler yapma arzusu var. bu bizleri motive ediyor ve gelecek programlara bizleri daha iyi hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

Devamında dünyaca ünlü turizm vadilerinde olan Fırtına Vadisi’nde düzenlenen geziye katılan öğrenciler, Zeni Rafting tarafından ağırlanarak zipline etkinliğine katıldı, Ayder Yaylası'nı gezdi.

Burada tulum eşliğinde horon oynanırken, Bitlis’ten gelen öğrenciler de kendi yöresel oyunlarını sergilediler. Etkinlikler bugün Çaykur Rizespor’un Kulübü’nü ziyaretle son bulacak.

RİZE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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