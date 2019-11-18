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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: "Bizim mottomuz milli teknoloji hamlesi"

İHA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'nin en kuvvetli olduğu boyut nicel anlamda sayısal anlamdaki insan kaynağı, genç nüfusu ama bunu nitelikli hale getirme noktasında bizim mottomuz milli teknoloji hamlesi" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: "Bizim mottomuz milli teknoloji hamlesi"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'nin en kuvvetli olduğu boyut nicel anlamda sayısal anlamdaki insan kaynağı, genç nüfusu ama bunu nitelikli hale getirme noktasında bizim mottomuz milli teknoloji hamlesi" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin düzenlediği “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Küresel Eğilimler, Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler” konferansında konuşan Prof. Dr. Hasan Mandal, son iki yılda yapılan TEKNOFEST'in gelecekte insan kaynağı oluşturulmasında önemli yere sahip olduğunu ifade etti. Mandal, "Arka plandaki amacı hızlı gelişen teknoloji ile yapılan yarışmalarla becerileri geliştirmek. Geçen yıl 500 bin kişi katıldı. Bu yıl 1 milyon 700 bin kişi katıldı. Alt tarafta bir sürü yarışma var. Yarışmalarla beceri kazandırmak. Beceri, bir dersin adı ile ilişkilendirilemez. Değişik ortamlarda sağlanabilecek yetenekler. Görmek istediğimiz resimler bunlar. Geleceğe doğru baktığımızda beceri bir insan kaynağı yetiştirilecekse bu tip ortamların da zenginliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz ne yazık ki popülerliği ön planda tutmaya çalışıyor. Popüler olduğu için bizlere kazandırılmaya çalışılıyor. Ne kadar etkili olduğuna bakılırsa iş kollarının ne kadar anlamı olacağını bulacaktır. Hızlı gelişen ekonomilerle gelişmiş ekonomilerdeki en önemli fark bu. Türkiye kendisine hızla transfer etmek istiyor ama gerçekçilik payı biraz daha fazla araştırılmalı" diye konuştu.
Mandal, Türkiye'nin patentlenebilir fikir üretiminde daha fazla mücadele etmesi gerektiğine dikkati çekerek, ilaç ve tıbbi alanda etkisinin arttığını aktardı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milli teknoloji hamlesi başlattığını anımsatan Mandal, şöyle devam etti:
"Bunun için olmazsa olmaz üniversiteler çok önemli. Teknoloji transferi sadece günü takip etme noktasında fayda sağlar ama gelecek takip edilen noktasına gelinmek isteniyorsa o zaman nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var. Türkiye'nin de en kuvvetli olduğu boyut nicel anlamda, sayısal anlamdaki insan kaynağı, genç nüfusu ama bunu nitelikli hale getirme noktasında bizim mottomuz milli teknoloji hamlesi."

RİZE

18 Kasım 2019 Pazartesi

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