Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş Köyü’nde yol sorunu çözüldü Bin 150 metrelik yol 10 gün içerisinde köy halkının çalışmalarıyla tamamlanarak bitirildi

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş Köyü’nde yol sorunu çözüldü. İlçenin ana güzergahında yer alan İsina (Moleyna) mevkiindeki yol 20 yıl sonra betonlandı. Bin 150 metrelik yol 10 gün içerisinde tamamlanarak bitirildi.

Özellikle yağmurlu ve zor mevsim şartlarda kullanılamaz hale gelen yol Kurtuluş Köyü sakinlerinin katkısı ile tamamlandı. Kurtuluş Köyü Muhtarı Adem Önusta yaptığı açıklamada, Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu’na teşekkür ederek “Yıllardır betonlanmayan bir yolumuz vardı. İvedilikle bu yolun yapılması için köylü olarak bir araya geldik. Bu kapsamda başkanlığımda oluşturulan 11 kişilik köy danışma meclisinin aldığı karar neticesinde yolun betonlanması için kollarımızı sıvadık. Bin 150 metrelik yolun betonu 10 gün içinde tamamladık. Yol betonunda köy halkımızın 100 Bin TL, devletimizin 42 Bin TL’lik katkısı oldu. Bu çalışmada gerek maddi gerek manevi katkılarıyla destek olan köy halkıma teşekkür ederek Allah onlardan razı olsun diyorum. Devletimiz de sağ olsun, katkısı oldu” dedi.

RİZE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:03

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.