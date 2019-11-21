Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar

RİZE'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, ayağından iple çite bağlı halde ölü bulundu. Derisinde kesici alet izine rastlanan vaşağın, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü alarak incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın derisinde çok sayıda kesici alet izine rastlanırken, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığı araştırılıyor.



RİZE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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