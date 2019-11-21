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Rize’deki taciz duruşması ertelendi Rizeli kadınlar, tacize dur demek için adliye önünde ...

İHA

Rize’nin Çayeli ilçesinde görülen taciz davası ertelenirken, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan kadınlar davacı kadına destek verdi.
Çayeli ilçesinde M.Y’nin (32) E.A.Ç’yi (28) taciz ettiği iddiası üzerine olay mahkemeye taşındı. Çayeli Adliyesinde görülen davayı CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, aile yakınları, destek için ilçe dışından gelen kadınlar ve beraberindekiler de takip etti. Sanık M.Y.'nin "cinsel taciz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, 6136 SKM ve korku kaygı oluşturacak şekilde ateş etmek"ten yargılandığı dava 19 Şubat 2020 tarihine ertelendi.
Şikayetçi E.A.Ç'nin avukatı İlayda Önal, duruşma sonrası yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin ancak toplumsal bir destekle çözümleneceğini ve söz konusu durumda şikayetçi E.A.Ç’ye destek olunmasını istedi. Sanığın tutuklanma talebinin reddedildiğini ifade eden Önal, bu duruma itiraz ettiklerini ifade ederek, "Müvekkilim 6 yıldır söz konusu sanığın tacizine uğramaktadır. Çeşitli iletişim yollarıyla, kendisinin fotoğrafı çekilmesi yoluyla, sokakta yolunun kesilmesi ve ısrarla bir takibe maruz kalmaktaydı ve ciddi anlamda psikolojik ve cinsel bir şiddete maruz kalmaktadır. Bu olay en sonunda müvekkilin çalıştığı iş yerine sanığın gelmesi ve devamında kendisine engel olmaya çalışanlara silahla saldırması ve birkaç kişinin yaralanması, müvekkilin son anda yaralanmaktan kurtulması gibi bir durumla sonuçlanmış ve bu şekilde dava açılmıştır. Duruşmalar hala devam ediyor. Koruma kararının bitmesini fırsat bilerek şahıs müvekkile en son bir hafta önce tekrar saldırıda bulundu. Bu sebeple biz tekrar sanığın tutuklanmasını talep ettik. Tutuklama talebimiz reddedildi, biz buna itiraz ediyoruz. Yargı süreci devam ediyor. Aynı zamanda bu toplumsal bir olay. Toplumun da buna duyarlı olmasını ve müvekkile herkesin destek olmasını istiyoruz. Kadına yönelik şiddet ancak toplumsal bir çözümle giderilebilir" dedi.
Şikayetçi E.A.Ç’ye destek amaçlı adliye önüne gelen Sevil Fertinger isimli vatandaş ise, “Destek olmak için buradayız. Kadınlara tacizin her türlüsünü biz kınıyoruz. Biz korkmuyoruz. Asla boğun eğmeyeceğiz. Bu adam kimse cezasını çeksin. Her gün en az bir kadın ölüyor. Yeter artık. Sokakta dolaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

RİZE

21 Kasım 2019 Perşembe

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