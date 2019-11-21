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Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın cezai ehliyeti araştırılacak

DHA

RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (36) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanması istenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (36) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanması istenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden yatay geçişle geçen yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi´ne kayıt yaptırdı. Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. 11 Aralık 2018 tarihinin personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, görüşme için İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.
MAKAM ODASINDA DEHŞET SAÇTI
8 dakika süren görüşme sonrası makam odasından çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayininin, planlamaya uygun bulunmadığı bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra makam odasına geri yöneldi. Odaya giren Sarıcaoğlu, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da yaralandı. Yaralı Köksal tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal tedavilerinin ardından taburcu edildi.
`AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 40 HAPSİ İSTENDİ´
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda 41 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
YARGILANMASINA DEVEM EDİLDİ
Hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 40 yıla kadar hapis cezası istenen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Sarıcaoğlu duruşmaya daha önce Rize'den nakledildiği Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, taraf avukatları, şehit emniyet müdürünün kardeşi Ertunç Verdi ile yakınları ve Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökdemir de katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline devamına ve hakkında cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla daha önce talep edilen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

RİZE

21 Kasım 2019 Perşembe

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